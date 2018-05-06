ВВС Ирака нанесли авиаудар по позициям ИГИЛ* в Сирии 

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поручил Военно-воздушным силам страны нанести удар по позициям командования ИГИЛ*.
Иракская авиация нанесла серию ударов по позициям террористической организации «Исламское государство»* на территории Сирии, сообщает пресс-служба премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади. Об этом пишет РИА Новости.
Целью рейда стало командование боевиков в населенном пункте Дашиша в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сказано в заявлении. Приказ о проведении операции отдал руководитель иракского правительства.
Напомним, в конце апреля по приказу аль-Абади ВВС Ирака нанесли удары по позициям боевиков в приграничных районах Сирии, в результате чего были уничтожены 36 боевиков, в том числе Абу Лакман ас-Сури — один из заместителей главаря этой группировки Абу Бакра аль-Багдади, отвечавший за вербовку и переброску террористов в Ирак.
«Исламское государство» (ИГИЛ)* — террористическая группировка, запрещенная на территории Российской Федерации