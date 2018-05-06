ВВС Ирака нанесли авиаудар по позициям ИГИЛ* в Сирии

Целью рейда стало командование боевиков в населенном пункте Дашиша в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сказано в заявлении. Приказ о проведении операции отдал руководитель иракского правительства.