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На севере Афганистана взорвался фугас, восемь человек погибли
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На севере Афганистана взорвался фугас, восемь человек погибли 

РИА Новости 36 минут назад
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Фугас взорвался в воскресенье на дорогое в северо-западной афганской провинции Фарьяб, восемь мирных граждан погибли, один получил ранения, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местную полицию.
Как заявил агентству представитель полиции Абдул Карим Юриш, на мине подорвалось транспортное средство, в котором находились торговцы.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв, но, по данным полиции, к нему причастно радикальное движение «Талибан»*.
*Террористическая организация, запрещена в России
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