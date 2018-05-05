Ещё
Палестинские боевики обвинили Израиль в гибели шести человек в Газе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Палестинские боевики обвинили Израиль в гибели шести человек в Газе 

РИА Новости 45 минут назад
ГАЗА, 5 мая — РИА Новости. Боевое крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС возложило на Израиль вину за взрыв, жертвами которого стали шесть его активистов.
"В результате сложной операции…, подготовленной израильским врагом, произошел взрыв, унесший жизни шести бойцов «Бригад Изеддина аль-Кассама», — сказано в заявлении группировки.
В пресс-службе Армии обороны Израиля РИА Новости сказали, что не располагают информацией об обстоятельствах происшествия. «Это произошло в Газе, так что мы не в курсе», — сказала собеседница агентства.
По данным местных СМИ, взрыв произошел, когда боевики пытались разобрать старую израильскую ракету или авиабомбу.
РИА Новости: последние новости
Белый дом осудил нападение на церковь в ЦАР и мечеть в Нигерии В Нигерии не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта Москва решительно осуждает теракт в Кабуле, совершенный ИГ* 30 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС отреагировал на задержания на акциях в РФ374
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь68
Пропавшего в США Ярошенко нашли21
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала267
США лишили Украину важной льготы219
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение