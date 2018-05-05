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Суд в Египте перенес рассмотрение апелляций на запрет Uber и Careem
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Суд в Египте перенес рассмотрение апелляций на запрет Uber и Careem 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 5 мая — РИА Новости. Высший административный суд Каира в пятницу отложил рассмотрение апелляции на решение о запрете деятельности компаний Uber и Careem на территории Египта на 12 мая, сообщило египетское информагентство МЕНА.
Ранее в марте суд обязал правительство приостановить деятельность этих двух компаний, оказывающих услуги автомобильных перевозок.
Появление сервисов Uber и Careem в Египте вызвало бурные протесты местных водителей традиционных такси. В жалобе, поданной от их имени инициативной группой, указывалось, что сотрудникам Uber и Сareem в отличие от водителей традиционных такси не приходится оплачивать огромные сборы за эксплуатацию транспортных средств. Более того, для коммерческой перевозки пассажиров они используют автомобили, которые приобретались исключительно для личного пользования.
Тем не менее, в начале апреля суд по срочным делам приостановил решение о запрете на деятельность этих компаний, что позволило им продолжать обслуживать клиентов в Египте. Окончательный вердикт по данному делу должен вынести Высший административный суд.
Uber и Careem в своем иске призывают правительство не запрещать работу компаний, а разработать правила для их деятельности. Они указывают, что оба приложения получили официальную регистрацию в министерстве инвестиций Египта в ноябре прошлого года, что означает согласие на их работу в Египте. Кроме того, по утверждению предпринимателей, запрет деятельности компаний может привести к потере работы для большого числа граждан Египта.
Приложения Uber и Careem получили огромную популярность на территории Египта за короткий промежуток времени. Традиционное такси в Египте часто критикуют за работу без счетчика и неуважительное отношение к клиентам.
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