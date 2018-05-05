3 человека погибли в результате нападения на каменоломню на северо-востоке Кении 

Найроби, 4 мая /Синьхуа/ — Местный кенийский чиновник сегодня сообщил, что вчера вечером боевики атаковали каменоломню на северо-востоке Кении возле границы с Сомали, в результате как минимум 3 рабочих погибли и 1 человек получил ранения.
Региональный координатор по Северо-Восточной провинции Кении Мохамуд Салех по телефону сообщил корр. Синьхуа, что каменоломня расположена в Мандере, в 65 км от границы с Сомали.
По предварительному заключению полиции, атаку совершили боевики сомалийской группировки "Аш-Шабаб". —0—