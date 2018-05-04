Пентагон предложил разместить в Норфолке объединенное командование НАТО

"Новое командование объединенной группировки в Норфолке сможет успешно проводить операции по всему спектру миссий альянса в трансатлантическом регионе", — говорится в сообщении Пентагона.

Решение о размещении командования будет принимать Совет НАТО.