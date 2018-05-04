Ещё
Пентагон предложил разместить в Норфолке объединенное командование НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон предложил разместить в Норфолке объединенное командование НАТО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Пентагон предложил разместить в Норфолке, штат Виргиния, новое объединенное командование НАТО по Атлантическому региону, говорится в сообщении Пентагона.
"Новое командование объединенной группировки в Норфолке сможет успешно проводить операции по всему спектру миссий альянса в трансатлантическом регионе", — говорится в сообщении Пентагона.
Решение о размещении командования будет принимать Совет НАТО.
В Норфолке расположена главная военно-морская база ВМС США на восточном побережье страны.
РИА Новости: последние новости
Шойгу провел переговоры по видеосвязи с ливийским маршалом Халифой Хафтаром Белый дом осудил нападение на церковь в ЦАР и мечеть в Нигерии В Нигерии не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое правительство: кто уйдет, кто останется80
Певица погибла во время отдыха32
Переговоры Китая и США провалились99
В Twitter сообщили о смерти Аллы Пугачевой11
Смерть звезды экрана, позор Украины и другие события дня34
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение