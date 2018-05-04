Быть жандармом даже Штатам накладно 

Вот что хорошо в американском президенте Дональде Трампе, так это присущее любому бизнесмену желание на чём-нибудь да сэкономить. Однако этого заявления не ждали даже от него. Трамп замахнулся на святая святых — на роль мирового жандарма, которую США играют со времени окончания Второй мировой войны. Впрочем, роль-то его, в конце концов, может быть, и устраивает. Просто раскошеливаться на неё он хочет всё меньше.
Стремление без взаимности
У Трампа только что вышел облом с фрау Меркель во время состоявшегося на днях её визита в Вашингтон. Американский президент пытался вынудить канцлера Германии начать перечислять в НАТО, а, проще говоря, военным корпорациям США, два процента своего ВВП вместо нынешней несколько меньшей суммы. Меркель откровенно даже от ответа уклонилась.
И вот на таком фоне во время совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари Дональд Трамп заявил: «Мы всё меньше хотим быть мировым полицейским. Мы десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире, и это не должно быть нашим приоритетом. Мы хотим наводить порядок у себя, мы собираемся восстанавливать нашу страну».
Похвальное намерение. Трамп чутьём бизнесмена понимает, что есть траты, которые не по карману даже такой стране, как Соединённые Штаты. А главное — это косвенное признание того, что в Сирии у них не очень всё получается.
Последней успешной операцией американского глобального полицейского стала кровавая расправа над ливийским лидером Муамаром Каддафи, которого убили при попытке бегства из долларовой системы. Именно так и никак иначе. Каддафи подписал себе смертный приговор, когда начал реализацию плана создания панафриканской валюты и перевода ливийской торговли нефтью на расчёты без доллара.
Конечно, с ним обошлись очень сурово. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан за попытки развивать бездолларовую тему получил всего лишь горничную и поплатился реальной возможностью стать президентом Франции.
За американцев в Сирии заплатят саудиты
После отвратительной ликвидации Каддафи подобных «успехов» американцы больше не продемонстрировали. В Сирии же они и вовсе терпят поражение. Президент республики Башар Асад не просто жив, но и на своём посту в непокорённом Дамаске. Есть отчего задуматься.
Последней успешной операцией американского глобального полицейского стала кровавая расправа над Муамаром Каддафи, которого убили при попытке бегства из долларовой системы.
В этих условиях вполне закономерным выглядит заявление Трампа о том, что Саудовской Аравии придётся заплатить, если Эр-Рияд желает, чтобы Соединённые Штаты сохранили своё военное присутствие в Сирии. А вот вам и точные слова американского президента: «Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении, и я сказал: „Ну, знаете, вы хотите, чтобы мы остались, может, вам придётся заплатить“.
Создаётся совершенно новая ситуация. Американская армия вполне может перейти в наёмники. Такого до сих пор не было. Сегодня же американцы вполне могут использовать свою армию, чтобы заставить других её содержать. Это нетрудно, поскольку, даже по данным Пентагона, американских баз в мире более 700. Вообще же специалисты утверждают, что их около тысячи. Побряцать оружием в любой точке Земли — проблем никаких.
Кстати, внутри Соединённых Штатов у армии далеко не последнее слово. Один из недавних опросов свидетельствует, что в 2017 году армии в США доверяли 72 процента респондентов, а президенту — только 32 процента. Про Конгресс и говорить не будем. Он набрал всего 12 процентов.
Как известно, переживание горя, а постепенное утрачивание мировой гегемонии для Штатов, безусловно, горе, проходит пять психологических этапов: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие факта. Наиболее горластая и шумная часть американской элиты, от Хиллари Клинтон и Джона Маккейна до Ники Хейли и Майка Помпео, не может преодолеть стадии отрицания и гнева, а потому пытается угрозами вернуть былое величие. Более трезвомыслящая и хладнокровная её часть, от Генри Киссинджера до Дональда Трампа, уже перешла к стадии торга, пытаясь извлечь максимальную выгоду из распродажи или других форм монетизации американского имперского наследия.