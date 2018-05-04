Быть жандармом даже Штатам накладно

Вот что хорошо в американском президенте Дональде Трампе , так это присущее любому бизнесмену желание на чём-нибудь да сэкономить. Однако этого заявления не ждали даже от него. Трамп замахнулся на святая святых — на роль мирового жандарма, которую США играют со времени окончания Второй мировой войны. Впрочем, роль-то его, в конце концов, может быть, и устраивает. Просто раскошеливаться на неё он хочет всё меньше.

Стремление без взаимности

У Трампа только что вышел облом с фрау Меркель во время состоявшегося на днях её визита в Вашингтон. Американский президент пытался вынудить канцлера Германии начать перечислять в НАТО , а, проще говоря, военным корпорациям США, два процента своего ВВП вместо нынешней несколько меньшей суммы. Меркель откровенно даже от ответа уклонилась.

И вот на таком фоне во время совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари Дональд Трамп заявил: «Мы всё меньше хотим быть мировым полицейским. Мы десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире, и это не должно быть нашим приоритетом. Мы хотим наводить порядок у себя, мы собираемся восстанавливать нашу страну».

Похвальное намерение. Трамп чутьём бизнесмена понимает, что есть траты, которые не по карману даже такой стране, как Соединённые Штаты. А главное — это косвенное признание того, что в Сирии у них не очень всё получается.

Последней успешной операцией американского глобального полицейского стала кровавая расправа над ливийским лидером Муамаром Каддафи , которого убили при попытке бегства из долларовой системы. Именно так и никак иначе. Каддафи подписал себе смертный приговор, когда начал реализацию плана создания панафриканской валюты и перевода ливийской торговли нефтью на расчёты без доллара.

За американцев в Сирии заплатят саудиты

После отвратительной ликвидации Каддафи подобных «успехов» американцы больше не продемонстрировали. В Сирии же они и вовсе терпят поражение. Президент республики Башар Асад не просто жив, но и на своём посту в непокорённом Дамаске . Есть отчего задуматься.

Последней успешной операцией американского глобального полицейского стала кровавая расправа над Муамаром Каддафи, которого убили при попытке бегства из долларовой системы.

В этих условиях вполне закономерным выглядит заявление Трампа о том, что Саудовской Аравии придётся заплатить, если Эр-Рияд желает, чтобы Соединённые Штаты сохранили своё военное присутствие в Сирии. А вот вам и точные слова американского президента: «Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении, и я сказал: „Ну, знаете, вы хотите, чтобы мы остались, может, вам придётся заплатить“.

Создаётся совершенно новая ситуация. Американская армия вполне может перейти в наёмники. Такого до сих пор не было. Сегодня же американцы вполне могут использовать свою армию, чтобы заставить других её содержать. Это нетрудно, поскольку, даже по данным Пентагона , американских баз в мире более 700. Вообще же специалисты утверждают, что их около тысячи. Побряцать оружием в любой точке Земли — проблем никаких.

Кстати, внутри Соединённых Штатов у армии далеко не последнее слово. Один из недавних опросов свидетельствует, что в 2017 году армии в США доверяли 72 процента респондентов, а президенту — только 32 процента. Про Конгресс и говорить не будем. Он набрал всего 12 процентов.