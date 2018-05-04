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Войска Сирии завершают освобождение от террористов лагеря Ярмук
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Войска Сирии завершают освобождение от террористов лагеря Ярмук 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Войска Сирии завершают освобождение от террористов лагеря Ярмук, после окончания операции Дамаск и его пригороды будут свободны от бандитов, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сирийские правительственные войска завершают операцию по освобождению от террористических группировок района бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска", — сказал Конашенков.
По его словам, за прошедшие 6 лет данный район превратился в убежище террористов группировки «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в РФ), прибывших туда после разгрома бандгрупп в различных районах Сирии. После окончания данной операции сирийская столица со всеми пригородами будет полностью освобождена от бандформирований.
"В настоящее время отряды террористов ИГИЛ* в западной части Ярмука рассечены, завершается их разгром по частям. Под контролем правительственных войск находится уже более 65% территории данного пригорода", — сказал Конашенков.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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