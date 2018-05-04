Войска Сирии завершают освобождение от террористов лагеря Ярмук

"Сирийские правительственные войска завершают операцию по освобождению от террористических группировок района бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска", — сказал Конашенков.

По его словам, за прошедшие 6 лет данный район превратился в убежище террористов группировки «Исламское государство» * (ИГ, запрещена в РФ ), прибывших туда после разгрома бандгрупп в различных районах Сирии. После окончания данной операции сирийская столица со всеми пригородами будет полностью освобождена от бандформирований.

"В настоящее время отряды террористов ИГИЛ* в западной части Ярмука рассечены, завершается их разгром по частям. Под контролем правительственных войск находится уже более 65% территории данного пригорода", — сказал Конашенков.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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