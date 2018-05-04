Шойгу обсудил с командующим Ливийской национальной армией борьбу с терроризмом 

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл по видеоконференции переговоры с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. Об этом заявили в пресс-службе российского военного ведомства.
«Обсуждались вопросы безопасности в Ближневосточном регионе и Северной Африке. В частности борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Ранее Шойгу провёл телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли.
Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал ФАН переговоры двух министров.