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Шойгу обсудил с командующим Ливийской национальной армией борьбу с терроризмом
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Шойгу обсудил с командующим Ливийской национальной армией борьбу с терроризмом 

RT на русском 48 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл по видеоконференции переговоры с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. Об этом заявили в пресс-службе российского военного ведомства.
«Обсуждались вопросы безопасности в Ближневосточном регионе и Северной Африке. В частности борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Ранее Шойгу провёл телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли.
Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал ФАН переговоры двух министров.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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