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Шойгу обсудил с Хафтаром ситуацию на Ближнем Востоке
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Шойгу обсудил с Хафтаром ситуацию на Ближнем Востоке 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
Министр обороны России Сергей Шойгу и командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар обсудили по видеосвязи борьбу с терроризмом и пути разрешения кризисной ситуации в Ливии, передает "Интерфакс" со ссылкой на российское военное ведомство.
Шойгу и Хафтар в августе 2017 года в ходе переговоров обсуждали развитие обстановки в Северной Африки и, в частности, в Ливии. Тогда Шойгу заявил о необходимости поддержки конструктивных военных и политических сил Ливии.
В январе 2017-го Хафтар посетил российский авианосец «Адмирал Кузнецов», который возвращался из похода к берегам Сирии.
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