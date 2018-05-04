Шойгу обсудил с Хафтаром ситуацию на Ближнем Востоке

Шойгу и Хафтар в августе 2017 года в ходе переговоров обсуждали развитие обстановки в Северной Африки и, в частности, в Ливии. Тогда Шойгу заявил о необходимости поддержки конструктивных военных и политических сил Ливии.