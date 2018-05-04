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Шойгу провел переговоры по видеосвязи с ливийским маршалом Халифой Хафтаром
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Шойгу провел переговоры по видеосвязи с ливийским маршалом Халифой Хафтаром 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ШОЙГУ ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ С КОМАНДУЮЩИМ ЛИВИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АРМИЕЙ МАРШАЛОМ ХАЛИФОЙ ХАФТАРОМ — МИНОБОРОНЫ РФ
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