Силы безопасности Египта уничтожили троих разыскиваемых террористов

Каир , 4 мая / Синьхуа / — Силы безопасности Египта в перестрелке уничтожили троих разыскиваемых террористов в мухафазе Кальюбия, к северу от столицы, Каира. Об этом заявило в четверг вечером МВД

"Террористы почувствовали приближение сил безопасности и открыли по ним огонь. Три террориста были убиты в результате перестрелки", — говорится в заявлении.

Полиция сообщила, что несколько дней назад боевики убили полицейского во время такого же полицейского рейда.

Двое из трех беглецов, разыскиваемых за контрабанду наркотиков и оружия, сбежали из тюрем, воспользовавшись ситуацией с безопасностью в Египте.

После перестрелки были найдены оружие и боеприпасы, об этом сообщила полиция.

В результате ухудшения ситуации в области безопасности, когда бывший президент Хосни Мубарак был свергнут в ходе массовых протестов, по всей стране из тюрем сбежали преступники.

Египетское правительство принимает меры по восстановлению безопасности в стране. —0—