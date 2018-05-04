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Силы безопасности Египта уничтожили троих разыскиваемых террористов
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Силы безопасности Египта уничтожили троих разыскиваемых террористов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Каир, 4 мая /Синьхуа/ — Силы безопасности Египта в перестрелке уничтожили троих разыскиваемых террористов в мухафазе Кальюбия, к северу от столицы, Каира. Об этом заявило в четверг вечером МВД.
"Террористы почувствовали приближение сил безопасности и открыли по ним огонь. Три террориста были убиты в результате перестрелки", — говорится в заявлении.
Полиция сообщила, что несколько дней назад боевики убили полицейского во время такого же полицейского рейда.
Двое из трех беглецов, разыскиваемых за контрабанду наркотиков и оружия, сбежали из тюрем, воспользовавшись ситуацией с безопасностью в Египте.
После перестрелки были найдены оружие и боеприпасы, об этом сообщила полиция.
В результате ухудшения ситуации в области безопасности, когда бывший президент Хосни Мубарак был свергнут в ходе массовых протестов, по всей стране из тюрем сбежали преступники.
Египетское правительство принимает меры по восстановлению безопасности в стране. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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