Россельхознадзор запретил ввоз 140 тонн заражённого картофеля из Египта

Сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоз на территорию России 140 тонн заражённого египетского картофеля. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ней обнаружили гусеницу картофельной моли, которая является карантинным объектом в России.

«В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений в целях предотвращения проникновения и распространения на территории России карантинных объектов ввоз опасной продукции был запрещён», — говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность ввозом египетского картофеля в Россию из Белоруссии