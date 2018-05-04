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Россельхознадзор запретил ввоз 140 тонн заражённого картофеля из Египта
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Россельхознадзор запретил ввоз 140 тонн заражённого картофеля из Египта 

RT на русском 54 минуты назад
Сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоз на территорию России 140 тонн заражённого египетского картофеля. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что партия картофеля прибыла в порт Новороссийск на теплоходе «Асиатик Исланд», передаёт РИА Новости.
В ней обнаружили гусеницу картофельной моли, которая является карантинным объектом в России.
«В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений в целях предотвращения проникновения и распространения на территории России карантинных объектов ввоз опасной продукции был запрещён», — говорится в сообщении.
Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность ввозом египетского картофеля в Россию из Белоруссии.
Nation News передавало, что Роспотребнадзор забраковал 75 партий рыбы и морепродуктов в Нижегородской области.
RT на русском: последние новости
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