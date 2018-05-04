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Россельхознадзор пресек ввоз в Россию зараженный египетский картофель
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Россельхознадзор пресек ввоз в Россию зараженный египетский картофель 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Россельхознадзор пресек ввоз в Россию 140 тонн зараженного египетского картофеля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что партию картофеля обнаружили в морском порту «Новороссийск», она прибыла из Египта на теплоходе. Как стало известно, в ней нашли гусеницу картофельной моли, являющуюся карантинным объектом в России.
"В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений в целях предотвращения проникновения и распространения на территории России карантинных объектов ввоз опасной продукции был запрещен", — заявили в Россельхознадзоре.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор уничтожил более 13 тонн европейских сыров.
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