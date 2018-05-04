Четыре военнослужащих ливийской армии погибли в перестрелке с экстремистами

Триполи, 4 мая / Синьхуа / — В четверг в ходе боевых действий против экстремистских группировок в восточном городе Дерна погибли четыре военнослужащих ливийской армии, еще шесть получили ранения. Об этом сообщил военный источник.

"Наши войска начали широкомасштабное наступление на южную Дерну с применением тяжелого и среднего вооружения. Был достигнут значительный прогресс, террористы понесли большие потери", — заявил корр. Синьхуа офицер оперативного пункта армии в Дерне.

"Мы потеряли четверых наших солдат, еще шестеро получили ранения. Большинство стали жертвами подрыва мин, установленных террористическими группировками, во время продвижения наших сил", — добавил он.

В конце апреля командующий армией Ливии генерал Халифа Хафтар наблюдал за заключительной подготовкой к взятию Дерны. С 2015 года город находится под осадой армии Х. Хафтара, которая требует, чтобы исламистская группировка «Совет моджахедов шуры» ушла из Дерны. Армия обвиняет группировку в лояльности движению "Аль-Каида"

Ранее в апреле Х. Хафтар объявил, что его силы захватят Дерну «по требованию народа». —0—