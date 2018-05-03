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Бывшего любовника Ливии Ферт официально обвинили в преследовании экс-подруги
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Бывшего любовника Ливии Ферт официально обвинили в преследовании экс-подруги 

Журнал ОК! 56 минут назад
Марко Бранкачча официально обвинили в преследовании своей бывшей любовницы. У итальянского журналиста и жены Колина Ферта был роман в 2015 и 2016 годах. В прошлом году полиция начала расследование в отношении Бранкачча после того, как Ливия обратилась к ним с заявлением о запугивании и преследовании.
Полиция заявила, что обнаружила оскорбительные сообщения в телефоне и на почте Ливии Ферт. Во вторник должно было состояться официальное слушание по этому делу, но из-за забастовки адвокатов в Риме, встречу пришлось отложить. На следующем заседании станет известно, будет ли дело пернесено в суд. Скорее всего, это будут закрытые слушания.
Если вина журналиста будет доказана, ему грозит срок до пяти лет.
«Мы считаем, что у нас достаточно доказательств. В ином случае, мы бы не стали доводить дело до суда», — заявила прокурор Мария Монлеоне.
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