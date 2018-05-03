СМИ: глава политического крыла группировки «Джейш аль-Ислам» подал в отставку 

ТАСС, 3 мая. Руководитель политического крыла вооруженной исламистской группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш подал в отставку со своего поста. Об этом сообщил в четверг новостной портал Al-Masdar News, который привел текст обращения Аллюша к полевым командирам. В нем лидер группировки «Джейш аль-Ислам» объясняет свое решение покинуть пост «желанием открыть пространство для прилива новых революционных сил».
Аллюш возглавлял делегацию сирийской вооруженной оппозиции на переговорах в Астане, которые стартовали 23 января 2017 года. Ранее он принимал участие в межсирийских контактах в Женеве, где представлял вооруженное крыло оппозиции. Его братом был Захран Аллюш — полевой командир и создатель группировки «Джейш аль-Ислам», который был ликвидирован 25 декабря 2015 года в ходе удара сирийских ВВС по штабу боевиков в окрестностях города Дума.