Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Египтом о российской промзоне на Суэцком канале 

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Правительство РФ ободрило проект соглашения с Египтом о создании и обеспечении условий деятельности российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала.
Об этом сообщает официальный сайт кабмина РФ.
Соглашение было подготовлено во исполнение договоренностей по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, которые состоялись в Сочи 12 августа 2014 года.
"Цель соглашения — создание и обеспечение условий деятельности российской промышленной зоны в районе города Порт-Саид Восточный для локализации производственных мощностей российских компаний и последующего продвижения высокотехнологичной промышленной продукции на перспективные рынки Ближнего Востока и Африки", — отметили в правительстве. Создание зоны обусловлено необходимостью увеличения экспорта на перспективные рынки российской промышленной продукции, формирования устойчивых производственных цепочек в странах-импортерах.
"Одна из ключевых задач создания зоны — обеспечение синергии с планируемыми к реализации в Египте российскими проектами по сооружению АЭС «Эль-Дабаа», поставкам пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог, реконструкции железнодорожных сетей Египта, Хелуанского металлургического комбината, поставкам продукции автомобилестроения, судостроения, специального, транспортного и сельхозмашиностроения", — подчеркнули в кабмине.