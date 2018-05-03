Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Египтом о российской промзоне на Суэцком канале

Об этом сообщает официальный сайт кабмина РФ.

"Цель соглашения — создание и обеспечение условий деятельности российской промышленной зоны в районе города Порт-Саид Восточный для локализации производственных мощностей российских компаний и последующего продвижения высокотехнологичной промышленной продукции на перспективные рынки Ближнего Востока и Африки", — отметили в правительстве. Создание зоны обусловлено необходимостью увеличения экспорта на перспективные рынки российской промышленной продукции, формирования устойчивых производственных цепочек в странах-импортерах.

"Одна из ключевых задач создания зоны — обеспечение синергии с планируемыми к реализации в Египте российскими проектами по сооружению АЭС «Эль-Дабаа», поставкам пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог, реконструкции железнодорожных сетей Египта, Хелуанского металлургического комбината, поставкам продукции автомобилестроения, судостроения, специального, транспортного и сельхозмашиностроения", — подчеркнули в кабмине.