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Шойгу обсудил с командующим ливийской армией борьбу с терроризмом
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Шойгу обсудил с командующим ливийской армией борьбу с терроризмом 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шойгу обсудил с командующим ливийской армией борьбу с терроризмом и разрешение кризисной ситуации в Ливии — Минобороны РФ.
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