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Глава МИД Ливии прибыл в Москву для обсуждения борьбы с терроризмом
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Глава МИД Ливии прибыл в Москву для обсуждения борьбы с терроризмом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Глава МИД Ливии Мохамед Сиалла находится в четверг с визитом в Москве, обсуждает вопросы сотрудничества с РФ в сфере борьбы с терроризмом, сообщил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
"Третьего мая начался визит министра иностранных дел Ливии в Россию. Планируются встречи со спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаилом Богдановым, руководством контактной группы по внутриливийскому урегулированию, представителями профильных ведомств, российского бизнеса", — сообщил он.
По словам Деньгова, «в рамках визита стороны обменяются мнением о ходе процесса внутриливийского урегулирования». «Планируется обсудить широкий спектр вопросов, включая сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, планируются встречи с руководством российских корпораций для обсуждения перспектив возобновления сотрудничества в энергетической сфере, сфере строительства», — отметил он.
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