Глава МИД Ливии прибыл в Москву для обсуждения борьбы с терроризмом

"Третьего мая начался визит министра иностранных дел Ливии в Россию. Планируются встречи со спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаилом Богдановым , руководством контактной группы по внутриливийскому урегулированию, представителями профильных ведомств, российского бизнеса", — сообщил он.

По словам Деньгова, «в рамках визита стороны обменяются мнением о ходе процесса внутриливийского урегулирования». «Планируется обсудить широкий спектр вопросов, включая сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, планируются встречи с руководством российских корпораций для обсуждения перспектив возобновления сотрудничества в энергетической сфере, сфере строительства», — отметил он.