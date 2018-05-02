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Два французских пилота купили самолет за 130 тысяч евро, чтобы спасать мигрантов на море
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Два французских пилота купили самолет за 130 тысяч евро, чтобы спасать мигрантов на море 

Вести.Ru 2 мая 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Два пилота из Франции купили небольшой самолет за 130 тысяч евро, чтобы спасать нелегальных мигрантов, которые терпят бедствие в Средиземном море. Об этом сообщило издание Monde.
Как уточняется, покупателями самолета Colibri стали 49-летний Жозе Бенаван и 35-летний Бенуа Миколон — основатели организации по оказанию помощи НПО в спасении мигрантов Pilotes volontaires.
Первый вылет самолета пройдет 2 мая с целью «разбить на зоны прямоугольник площадью 150 километров с востока на запад на 50 километров на севере Триполи», передает РИА Новости. По мнению пилотов, именно в этой зоне происходит максимальное количество крушений и осуществляется большинство спасательных операций.
В настоящее время Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный экономическими проблемами и вооруженными конфликтами в странах Африки и Ближнего Востока. По информации Международной организации по миграции, в 2017 году по морю в Европу добралась 171 тысяча человек.
Наибольшее количество беженцев (более 119 тысяч человек) приняла Италия. Согласно статистике, ранее поток мигрантов в Евросоюз сократился более чем в два раза. Так, в 2016 году в страны Европы по Средиземному морю прибыли 363 тысячи человек.
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