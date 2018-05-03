Москва решительно осуждает теракт в Кабуле, совершенный ИГ* 30 апреля

В понедельник утром в афганской столице городе Кабуле произошли два взрыва. По последним данным, жертвами стали 29 человек, в том числе девять журналистов, более 40 человек получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.

"Данный теракт стал одним из наиболее тяжких в отношении журналистов в Афганистане, совершенных за последние годы. Решительно осуждаем эту варварскую акцию. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем власти Афганистана предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности, в том числе сотрудников СМИ", — говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что теракт еще раз подтвердил важность бескомпромиссной борьбы против группировки ИГ*, усилившей в последние годы свою активность в Афганистане.