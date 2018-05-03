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Москва решительно осуждает теракт в Кабуле, совершенный ИГ* 30 апреля
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Москва решительно осуждает теракт в Кабуле, совершенный ИГ* 30 апреля 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Москва решительно осуждает теракт в столице Афганистана, осуществленный террористической группировкой «Исламское государство»* 30 апреля, сообщило Министерство иностранных дел России.
В понедельник утром в афганской столице городе Кабуле произошли два взрыва. По последним данным, жертвами стали 29 человек, в том числе девять журналистов, более 40 человек получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.
"Данный теракт стал одним из наиболее тяжких в отношении журналистов в Афганистане, совершенных за последние годы. Решительно осуждаем эту варварскую акцию. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем власти Афганистана предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности, в том числе сотрудников СМИ", — говорится в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство отметило, что теракт еще раз подтвердил важность бескомпромиссной борьбы против группировки ИГ*, усилившей в последние годы свою активность в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещена в России
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