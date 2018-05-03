Ещё
Почти все задержанные в Египте россияне являются выходцами из одного села
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы

Почти все задержанные в Египте россияне являются выходцами из одного села 

РИА Новости 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 3 мая — РИА Новости. Почти все россияне, которых задержали в Египте местные правоохранительные органы, являются выходцами из села Гимры Унцукульского района Дагестана, сообщили РИА Новости в представительстве МИД РФ в Дагестане.
Посольство России в Каире ранее сообщало агентству, что получило заявление от родственников и проверяет информацию о задержании в Египте 17 уроженцев Дагестана, в том числе девяти несовершеннолетних детей.
"Эти пропавшие — в основном из Унцукульского района, выходцы из села Гимры. Один родственник обратился по вопросу (задержания) своего отца, других запросов от родственников пока нет. Мы располагаем информацией только из СМИ, мы в курсе ситуации, отслеживаем и контролируем ее", — рассказал собеседник агентства.
В представительстве МИД в Дагестане уточнили, что 30 апреля принимали мужчину, который рассказал, что его отец уехал в Египет на лечение.
"Его (отца) вместе со всеми арестовали и забрали египетские правоохранительные органы, так говорят родственники. Ко мне в телефонном режиме обращались представители администрации (Гимры). Сегодня ждем (заявления от остальных) родственников", — уточнил он.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 28 апреля сообщала, что направит запрос властям Египта о возможном задержании в этой стране нескольких жителей Дагестана.
РИА Новости: последние новости
ИГ* готовит новую волну миграции в Европу, заявил глава WFP Источник: в Йемене убит один из командиров "Аль-Каиды"* Источник сообщил об уничтожении одного из главарей ИГ* в Йемене
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский истребитель541
Полномочия Медведева передадут Кудрину965
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка108
Еще один мессенджер заблокируют в России279
Порошенко удивил новым меню силовиков58
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение