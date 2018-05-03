Структура ООН подтвердила обеспечение безопасности журналистов в Афганистане

Кабул , 3 мая / Синьхуа / — Миссия ООН по содействию Афганистану в обнародованном в среду заявлении выразила возмущение по поводу совершенного на днях в афганской столице теракта, унесшего жизни десяти журналистов, и подтвердила готовность? обеспечивать безопасность представителей СМИ в этой стране.

В заявлении говорится, что Афганистан — один из самых опасных районов в мире для работы СМИ. В 2017 году по меньшей мере 14 журналистов стали жертвами насильственных актов в этой стране, только за первые четыре месяца этого года в Афганистане уже погибли 11 журналистов. Кроме того, в ходе работы они также подвергаются агрессии и угрозам. Структура ООН пообещала и дальше предоставить афганскому правительству поддержку в осуществлении мер по обеспечению безопасности журналистов.

В заявлении отмечается, что ООН приложит все усилия по поддержке свободной работы СМИ. В настоящее время соответствующие структуры ООН ведут учет преступлений, совершенных против СМИ, например, Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры / ЮНЕСКО / все время поддерживает сотрудничество с компетентными учреждениями Афганистана для сбора информации о преступлениях против журналистов и содействия раскрытию этих дел через разные каналы.

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла на днях отметил, что существуют признаки того, что в Афганистане СМИ уже стали целью нападений террористов. По его словам, правительство Афганистана примет все необходимые меры по обеспечению безопасности работающих в стране журналистов во избежание новых трагедий. —0—