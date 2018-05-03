Число погибших в этом году журналистов значительно увеличилось 

Женева, 3 мая /Синьхуа/ — За первые четыре месяца 2018 года 44 журналиста погибли в 18 странах, что на 57 проц. больше, чем в том же периоде прошлого года. Об этом говорится в докладе, обнародованном в среду международной организацией «Пресс Эмблем Кэмпейн» со штаб-квартирой в Женеве.
В докладе отмечается, что за первые четыре месяца нынешнего года самыми опасными для журналистов странами стали Афганистан, Мексика и Сирия. В Афганистане погибли 11 журналистов, а в Мексике и Сирии — по четыре журналиста.
С апреля этого года в Афганистане произошел ряд нападений на журналистов. 25 апреля сотрудник телеканала «Кабул Ньюс» был застрелен неизвестными боевиками в городе Кандагар — административном центре провинции Кандагар на севере Афганистана. 30 апреля экстремистская группировка «Исламское государство» совершила серию нападений в Кабуле, в результате чего погиб 21 человек, в том числе много журналистов. В тот же день афганец, который работал сотрудником BBC, был убит неизвестными боевиками в провинции Хост. —0—