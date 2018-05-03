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Генсек ООН осудил нападение на Верховную национальную избирательную комиссию Ливии
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Генсек ООН осудил нападение на Верховную национальную избирательную комиссию Ливии 

ИА Синьхуа 36 минут назад
ООН, 3 мая /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду осудил нападение на Верховную национальную избирательную комиссию Ливии.
Как сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, А. Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и посочувствовал раненым. В заявлении подтверждается обязательство ООН претворить в жизнь план действий по Ливии, выражается одобрение и поддержка усилий специального представителя генерального секретаря ООН по Ливии Гассана Саламе в этом направлении.
В сентябре прошлого года Г. Саламе выдвинул план действий по Ливии, который предполагает проведение президентских и парламентских выборов в стране к концу текущего года.
Напомним, что в среду группа боевиков группировки «Исламское государство» /ИГ/ напала на офис Верховной национальной избирательной комиссии Ливии. В результате погибли по меньшей мере 14 человек, более 10 пострадали. —0—
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