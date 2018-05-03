Генсек ООН осудил нападение на Верховную национальную избирательную комиссию Ливии

Как сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак , А. Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и посочувствовал раненым. В заявлении подтверждается обязательство ООН претворить в жизнь план действий по Ливии, выражается одобрение и поддержка усилий специального представителя генерального секретаря ООН по Ливии Гассана Саламе в этом направлении.

В сентябре прошлого года Г. Саламе выдвинул план действий по Ливии, который предполагает проведение президентских и парламентских выборов в стране к концу текущего года.