Армия Асада зачищает последний оплот террористов в Дамаске

Вооруженные силы Сирии завершают операцию по освобождению от террористов последнего района Дамаска : лагеря палестинских беженцев Ярмук.

Боевики успели оборудовать в большинстве зданий огневые точки, более того, все эти объекты связаны между собой подземными коммуникациями. Позиции военных — атакуют смертники. Так что, армия продвигается вперед достаточно осторожно.