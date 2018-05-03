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Армия Асада зачищает последний оплот террористов в Дамаске
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Армия Асада зачищает последний оплот террористов в Дамаске 

Вести.Ru 8 минут назад
Фото: Вести.Ru
Вооруженные силы Сирии завершают операцию по освобождению от террористов последнего района Дамаска: лагеря палестинских беженцев Ярмук.
Боевики успели оборудовать в большинстве зданий огневые точки, более того, все эти объекты связаны между собой подземными коммуникациями. Позиции военных — атакуют смертники. Так что, армия продвигается вперед достаточно осторожно.
Несмотря на это, большинство районов Ярмука уже удалось взять под контроль. Сопротивление продолжают оказывать только террористы группировки ИГИЛ, запрещенной в России. Боевики менее радикальных организаций предпочли добровольно покинуть позиции, заключает телеканал «Россия 24».
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