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Сирийские военные разделили боевиков ИГ* в поселении к югу от Дамаска
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Сирийские военные разделили боевиков ИГ* в поселении к югу от Дамаска 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
БЕЙРУТ, 3 мая — РИА Новости. Передовые отряды правительственных сил Сирии вошли вглубь поселения Эль-Хаджр Аль-Асвад к югу от Дамаска, взяв находившихся в населенном пункте боевиков террористической группировки «Исламское государство»* в два кольца, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
По данным агентства, штурмовые группы правительственных сил, наступающие с юга, соединились с отрядами, идущими со стороны Дамаска. Таким образом поселение Эль-Хаджр Аль-Асвад оказалось разделено на две части. Армия отрезала пути снабжения террористов и продолжает наступление в поселении и соседнем палестинском лагере беженцев «Ярмук».
Несмотря на поддержку сирийской авиации и артиллерии, в районе продолжаются ожесточенные бои. Наступление правительственных войск замедляют плотная городская застройка и подземные тоннели. Сирийские военные ежедневно зачищают несколько комплексов зданий и уничтожают оборонительные сооружения террористов.
Часть лагеря «Ярмук» и окрестные поселения остались последним оплотом террористов во всем пригороде Дамаска. После завершения операции, пригород сирийской столицы будет полностью зачищен от террористических группировок и радикальных бандформирований.
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.
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