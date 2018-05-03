Сирийские военные разделили боевиков ИГ* в поселении к югу от Дамаска

По данным агентства, штурмовые группы правительственных сил, наступающие с юга, соединились с отрядами, идущими со стороны Дамаска. Таким образом поселение Эль-Хаджр Аль-Асвад оказалось разделено на две части. Армия отрезала пути снабжения террористов и продолжает наступление в поселении и соседнем палестинском лагере беженцев «Ярмук».

Несмотря на поддержку сирийской авиации и артиллерии, в районе продолжаются ожесточенные бои. Наступление правительственных войск замедляют плотная городская застройка и подземные тоннели. Сирийские военные ежедневно зачищают несколько комплексов зданий и уничтожают оборонительные сооружения террористов.

Часть лагеря «Ярмук» и окрестные поселения остались последним оплотом террористов во всем пригороде Дамаска. После завершения операции, пригород сирийской столицы будет полностью зачищен от террористических группировок и радикальных бандформирований.

* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России

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