Алжир осудил нападение на Верховную национальную избирательную комиссию Ливии 

Алжир, 3 мая /Синьхуа/ — Алжир в среду осудил нападение боевиков на Верховную национальную избирательную комиссию Ливии. Как сообщает информагентство APS, об этом заявил официальный представитель МИД страны Абдельазиз Бенали Шериф.
"Алжир решительно осуждает нападение террористов на штаб-квартиру Верховной национальной избирательной комиссии в Триполи и выражает искренние соболезнования Президентскому совету правительства национального согласия и семьям жертв этой варварской агрессии", — сказал дипломат.
Он также призвал к политическому урегулированию ливийского кризиса под эгидой ООН и сохранению единства, территориальной целостности и суверенитета североафриканской страны.
Напомним, что в среду группа боевиков группировки «Исламское государство» /ИГ/ напала на офис Верховной национальной избирательной комиссии Ливии. В результате погибли по меньшей мере 14 человек, более 10 пострадали.