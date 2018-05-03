Алжир осудил нападение на Верховную национальную избирательную комиссию Ливии

Алжир , 3 мая / Синьхуа / — Алжир в среду осудил нападение боевиков на Верховную национальную избирательную комиссию Ливии . Как сообщает информагентство APS, об этом заявил официальный представитель МИД страны Абдельазиз Бенали Шериф.

"Алжир решительно осуждает нападение террористов на штаб-квартиру Верховной национальной избирательной комиссии в Триполи и выражает искренние соболезнования Президентскому совету правительства национального согласия и семьям жертв этой варварской агрессии", — сказал дипломат.

Он также призвал к политическому урегулированию ливийского кризиса под эгидой ООН и сохранению единства, территориальной целостности и суверенитета североафриканской страны.