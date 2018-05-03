Ещё
Алжир осудил нападение на Верховную национальную избирательную комиссию Ливии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алжир осудил нападение на Верховную национальную избирательную комиссию Ливии 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Алжир, 3 мая /Синьхуа/ — Алжир в среду осудил нападение боевиков на Верховную национальную избирательную комиссию Ливии. Как сообщает информагентство APS, об этом заявил официальный представитель МИД страны Абдельазиз Бенали Шериф.
"Алжир решительно осуждает нападение террористов на штаб-квартиру Верховной национальной избирательной комиссии в Триполи и выражает искренние соболезнования Президентскому совету правительства национального согласия и семьям жертв этой варварской агрессии", — сказал дипломат.
Он также призвал к политическому урегулированию ливийского кризиса под эгидой ООН и сохранению единства, территориальной целостности и суверенитета североафриканской страны.
Напомним, что в среду группа боевиков группировки «Исламское государство» /ИГ/ напала на офис Верховной национальной избирательной комиссии Ливии. В результате погибли по меньшей мере 14 человек, более 10 пострадали.
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Смертники совершили нападение на Верховную избирательную комиссию Ливии, есть пострадавшие Ливия приветствовала требование встречи "квартета" принять результаты предстоящих выборов Эскалация конфликта в Южном Судане представляет угрозу для мирного процесса в стране -- МООНЮС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посольство РФ объяснило отказ от встречи с британцами3
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США359
Банки начали переводить деньги на карты по-новому7
Мацейчука наказали280
Израиль ударит по С-300118
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение