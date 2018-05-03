Вход в преисподнюю напугал египетских археологов

Гигантская уходящая под землю лестница ведет в самую глубину разрушенной пирамиды. Обнаружившие мегалитическое сооружение ученые теряются в догадках: проход заканчивается таинственной дверью, ведущей в никуда.

Египетские археологи уже окрестили находку «дорогой в преисподнюю». Самой пирамиды, из которой тоннель уходил вниз уже нет — остался лишь вырезанный в массиве известняка проход. Аналогичный тоннель есть и в знаменитой пирамиде Хеопса, правда, там он ведет всего лишь к погребальной камере слуг фараона.

Интереснее всего то, что загадочный проход впервые был обнаружен еще несколько лет назад. Однако, ни туристы, ни археологи из других стран доступа к нему не имеют: здесь могут работать только правительственные специалисты Египта

Ряд ученых считает, что на самом деле тоннель ведет в затерянные архивы египетских жрецов. Другие версии еще более фантастичны — известный американский конспиролог Эдгар Кейси так и вовсе полагает, что под плато Гиза скрывается доказательство внеземного происхождения египтян.