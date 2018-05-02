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Борис Джонсон выразил соболезнования пострадавшим при нападении на избирком Ливии
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Борис Джонсон выразил соболезнования пострадавшим при нападении на избирком Ливии 

ТАСС 16 минут назад
ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования пострадавшим при нападении на штаб-квартиру Национальной избирательной комиссии Ливии. Об этом он сообщил в среду на своей странице в Twitter.
"Мои глубокие соболезнования пострадавшим в результате подлого нападения на Высшую национальную избирательную комиссию в Триполи. Великобритания решительно выступает против терроризма, в будущем Ливии нет места насилию", — написал он.
Утром в среду группа вооруженных боевиков, среди которых были два смертника, атаковала офис избиркома, где в это время проводилась регистрация избирателей. В результате нападения погибли 16 человек, еще 19 пострадали. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за атаку.
В Ливии началась подготовка к проведению президентских выборов, которые должны состояться до конца текущего года.
ТАСС: последние новости
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