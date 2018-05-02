Борис Джонсон выразил соболезнования пострадавшим при нападении на избирком Ливии

Великобритании ЛОНДОН, 2 мая. / ТАСС /. Глава МИД Борис Джонсон выразил соболезнования пострадавшим при нападении на штаб-квартиру Национальной избирательной комиссии Ливии . Об этом он сообщил в среду на своей странице в Twitter.

"Мои глубокие соболезнования пострадавшим в результате подлого нападения на Высшую национальную избирательную комиссию в Триполи. Великобритания решительно выступает против терроризма, в будущем Ливии нет места насилию", — написал он.

Утром в среду группа вооруженных боевиков, среди которых были два смертника, атаковала офис избиркома, где в это время проводилась регистрация избирателей. В результате нападения погибли 16 человек, еще 19 пострадали. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ ) взяли на себя ответственность за атаку.

В Ливии началась подготовка к проведению президентских выборов, которые должны состояться до конца текущего года.