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Три человека погибли при нападении смертников ИГ на Верховную избирательную комиссию Ливии
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Три человека погибли при нападении смертников ИГ на Верховную избирательную комиссию Ливии 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Триполи, 2 мая /Синьхуа/ — В среду смертники группировки «Исламское государство» /ИГ/ совершили нападение на Верховную национальную избирательную комиссию Ливии в центре столицы страны, Триполи. В результате теракта были убиты трое сотрудников сил безопасности, и еще несколько получили ранения.
"Несколько смертников ворвались в штаб-квартиру комиссии в районе Гоут Аль-Шаал в центре Триполи и открыли огонь после того, как прошли через главные ворота в сторону офисов", — сообщил Синьхуа представитель МВД.
"Трое сотрудников сил безопасности были убиты в результате столкновения", — сообщил чиновник, добавив, что террористы взорвали себя после того, как были окружены силами безопасности. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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