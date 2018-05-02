Три человека погибли при нападении смертников ИГ на Верховную избирательную комиссию Ливии

Триполи, 2 мая / Синьхуа / — В среду смертники группировки «Исламское государство» /ИГ/ совершили нападение на Верховную национальную избирательную комиссию Ливии в центре столицы страны, Триполи. В результате теракта были убиты трое сотрудников сил безопасности, и еще несколько получили ранения.

"Несколько смертников ворвались в штаб-квартиру комиссии в районе Гоут Аль-Шаал в центре Триполи и открыли огонь после того, как прошли через главные ворота в сторону офисов", — сообщил Синьхуа представитель МВД

"Трое сотрудников сил безопасности были убиты в результате столкновения", — сообщил чиновник, добавив, что террористы взорвали себя после того, как были окружены силами безопасности. —0—