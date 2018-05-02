Ещё
В Ливии террористы напали на штаб-квартиру избиркома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ливии террористы напали на штаб-квартиру избиркома 

РИА Новости 44 минуты назад
КАИР, 2 мая — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли при нападении террористов, среди которых были смертники, на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в ливийском Триполи, об этом сообщил местный телеканал «218».
"По меньшей мере три человека погибли при нападении боевиков на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии. Смертники подорвали на себе пояса с взрывчаткой внутри здания", — заявил в эфире телеканала председатель избиркома Саид аль-Кудаби.
Телеканал отмечает, что силам быстрого реагирования удалось задержать нескольких нападавших.
РИА Новости: последние новости
ИГ* готовит новую волну миграции в Европу, заявил глава WFP Жертвами ударов арабской коалиции в Сане стали почти 40 хуситских силовиков Источник сообщил об уничтожении одного из главарей ИГ* в Йемене
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Терезе Мэй выставили ультиматум94
Военные корабли НАТО вошли в Черное море116
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»99
Успенская призналась в убийстве25
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео117
Видео
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
04:25
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину
Экономика Статьи
00:52
Собчак взбесила роскошной жизнью напоказ
Шоу-бизнес
02:07
Грузия впервые показала американские «Джавелины»
Оружие Армия
00:24
В РФ прокомментировали планы Киева по Донбассу
Политика
01:34
Перехват самолета США российским Су-27 попал на видео
Оружие Армия
09:55
Суд ЕС поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»
Компании Украина
03:59
Успенская призналась в убийстве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение