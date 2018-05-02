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США осудили нападение на штаб избиркома в Ливии
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США осудили нападение на штаб избиркома в Ливии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТВ Центр
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. США решительно осуждают нападение на штаб Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии в Триполи, в результате которого погибли не менее 11 человек, говорится в распространенном в среду заявлении представителя госдепа Хезер Науэрт.
"Соединенные Штаты решительно осуждают нападение на штаб Высшей избирательной комиссии Ливии в Триполи, ответственность за которое взяла ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.)", — сказано в документе.
Как ранее сообщил в эфире местного канала 218 председатель избиркома Саид аль-Кудаби, террористы, среди которых были смертники, в среду ворвались в штаб-квартиру ВИК в Триполи.
Телеканал Al-Arabia сообщал, что силовикам удалось на месте уничтожить двух боевиков. Отмечалось, что террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане.
По данным местного Минздрава, жертвами атаки стали 11 человек, в основном охранники ВИК. Правящий в Триполи президентский совет Ливии объявил на подконтрольной ему территории страны трехдневный траур.
Ранее в среду ИГ также взяла на себя ответственность за произошедшее во вторник нападение в иракском городе Эт-Тармия к северу от Багдада, в результате которого погибли семь человек.
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