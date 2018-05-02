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Reuters: боевики атаковали офисы избирательной комиссии в Триполи
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Reuters: боевики атаковали офисы избирательной комиссии в Триполи 

ТАСС 52 минуты назад
ТАСС, 2 мая. Группа боевиков, среди которых был террорист-смертник, атаковала в среду офисы избирательной комиссии в ливийской столице Триполи. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, нападавшие ворвались в офисы и подожгли их.
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