Reuters: боевики атаковали офисы избирательной комиссии в Триполи

ТАСС , 2 мая. Группа боевиков, среди которых был террорист-смертник, атаковала в среду офисы избирательной комиссии в ливийской столице Триполи. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, нападавшие ворвались в офисы и подожгли их.