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При нападении на избирком в Ливии погибли 16 человек
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При нападении на избирком в Ливии погибли 16 человек 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: ТВ Центр
В результате вооруженного нападения на штаб-квартиру Национальной избирательной комиссии Ливии погибли 16 человек, еще 19 пострадали.
Как сообщает ТАСС, утром 2 мая в Триполи группа боевиков атаковала офис избиркома, где проводилась регистрация избирателей. В помещении два смертника привели в действие взрывные устройства.
Злоумышленники также подожгли здание снаружи. Силы безопасности вступили в перестрелку с нападавшими. В результате теракта могли пострадать иностранцы. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».
Добавим, что в Ливии началась подготовка к проведению президентских выборов, которые должны состояться до конца 2018 года.
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