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При нападении боевиков на избирком в Ливии погибли семь человек
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При нападении боевиков на избирком в Ливии погибли семь человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
КАИР, 2 мая — РИА Новости. До семи человек возросло количество жертв нападения террористов на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в ливийском Триполи, сообщил телеканал «Аль-Арабия».
Как ранее сообщил в эфире местного канала председатель избиркома Саид аль-Кудаби, террористы, среди которых был смертник, в среду ворвались в штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в Триполи.
По словам корреспондента телеканала «Аль-Арабия», при атаке боевиков погибло семь охранников избиркома. Силовикам удалось на месте уничтожить двух боевиков. Журналист отмечает, что террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане.
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