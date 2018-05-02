AFP: число жертв в результате нападения в ЦАР достигло 24

ТАСС , 2 мая. По меньшей мере 24 человек погибли, 170 получили ранения во вторник в результате перестрелки между силами безопасности и отрядами местных ополченцев в квартале «5-й километр» в мусульманском районе в столице Центральноафриканской республики (ЦАР) Банги . Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на медицинские источники.

По данным Agence France-Presse, вооруженные повстанцы во вторник совершили нападение на церковь Нотр-Дам-де-Фатима в Банги, расположенную неподалеку от мусульманского квартала «5-й километр», в результате чего погибли несколько мирных жителей и аббат Альберт Тугумале-Баба. В ответ на атаку и убийство настоятеля церкви разгневанная толпа сожгла мечеть и убила двух, предположительно, мусульман. Столкновение сил безопасности и ополченце вспыхнуло около 11:30 (13:30 мск), а закончилось вечером. Отмечается, что нападавшие были вооружены огнестрельным оружием и гранатами.

10 апреля в ходе развязавшихся боев между солдатами Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) и отрядами местных ополченцев в квартале «5-й километр» погибли не менее 19 человек, в том числе один руандийский миротворец, несколько десятков получили ранения. 11 апреля утром сотни разгневанных демонстрантов пришли протестовать к базе МИНУСКА в Банги, выложив у входа тела погибших.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР была создана в соответствии с резолюцией 2149 Совета Безопасности ООН в сентябре 2014 года для миротворческой операции на территории охваченной межконфессиональным конфликтом ЦАР. В начале этого года общая численность миссии составила более 14 тыс. человек, в том числе 10 тыс. военнослужащих и 2 тыс. полицейских из Пакистана Бангладеш и ряда африканских стран.