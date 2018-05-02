Ливия приветствовала требование встречи «квартета» принять результаты предстоящих выборов

Триполи, 2 мая / Синьхуа / — Поддерживаемый ООН премьер-министр Ливии Файез Саррадж во вторник приветствовал требование четвертой встречи «квартета» в Каире о том, чтобы ливийские стороны приняли результаты выборов, которые состоятся до конца 2018 года.

Премьер-министр выразил «удовлетворение совместным коммюнике встречи „квартета“ по Ливии, в котором подчеркивается важность проведения президентских и парламентских выборов до конца текущего года, с тем чтобы положить конец переходным этапам и состоянию политического раскола в стране».

"Все стороны должны принять результаты выборов, как указано в совместном коммюнике встречи", — сказал Файез Саррадж.

Он также высоко оценил призыв встречи «квартета» к соседним странам поддержать Ливию в противодействии незаконной иммиграции путем борьбы с контрабандой и торговлей людьми, а также поддержать ливийские службы безопасности.

Четвертая встреча «квартета» по Ливии состоялась в понедельник в Каире для обсуждения ситуации в Ливии и координации усилий по поддержке политического и демократического переходного процесса в стране.

Участники совещания подчеркнули важность проведения парламентских и президентских выборов до конца года и подчеркнули важность того, чтобы все ливийские стороны признали результаты выборов. —0—