Ещё
Ливия приветствовала требование встречи «квартета» принять результаты предстоящих выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ливия приветствовала требование встречи «квартета» принять результаты предстоящих выборов 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Триполи, 2 мая /Синьхуа/ — Поддерживаемый ООН премьер-министр Ливии Файез Саррадж во вторник приветствовал требование четвертой встречи «квартета» в Каире о том, чтобы ливийские стороны приняли результаты выборов, которые состоятся до конца 2018 года.
Премьер-министр выразил «удовлетворение совместным коммюнике встречи „квартета“ по Ливии, в котором подчеркивается важность проведения президентских и парламентских выборов до конца текущего года, с тем чтобы положить конец переходным этапам и состоянию политического раскола в стране».
"Все стороны должны принять результаты выборов, как указано в совместном коммюнике встречи", — сказал Файез Саррадж.
Он также высоко оценил призыв встречи «квартета» к соседним странам поддержать Ливию в противодействии незаконной иммиграции путем борьбы с контрабандой и торговлей людьми, а также поддержать ливийские службы безопасности.
Четвертая встреча «квартета» по Ливии состоялась в понедельник в Каире для обсуждения ситуации в Ливии и координации усилий по поддержке политического и демократического переходного процесса в стране.
Участники совещания подчеркнули важность проведения парламентских и президентских выборов до конца года и подчеркнули важность того, чтобы все ливийские стороны признали результаты выборов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Ливия и США подписали документы о сотрудничестве в сфере безопасности Эскалация конфликта в Южном Судане представляет угрозу для мирного процесса в стране -- МООНЮС Срочно: По военным объектам в окрестностях Хамы и Алеппо совершены ракетные удары -- СМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию209
США начали военную операцию в Сирии285
Грузия определилась с российской политикой56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море355
«Вы не в Америке, у нас так себя не ведут»9
Видео
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение