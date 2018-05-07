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В Сирии открыт гуманитарный коридор для вывода боевиков из зоны деэскалации «Хомс»
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В Сирии открыт гуманитарный коридор для вывода боевиков из зоны деэскалации «Хомс» 

RT на русском 38 минут назад
Фото: ТВ Центр
В Сирии 7 мая открыт гуманитарный коридор для вывода боевиков из зоны деэскалации «Хомс», сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
«В рамках ранее достигнутых договорённостей Центром по примирению начат вывод боевиков незаконных вооружённых формирований и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс». Для этих целей с сегодняшнего дня открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населённого пункта Эр-Растан», — заявил он.
Ранее стало известно, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии приступил к выводу боевиков из населённых пунктов в районе Мухайям-эль-Ярмук.
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