В Сирии открыт гуманитарный коридор для вывода боевиков из зоны деэскалации «Хомс»

Фото: ТВ Центр

Сирии 7 мая открыт гуманитарный коридор для вывода боевиков из зоны деэскалации «Хомс», сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко «В рамках ранее достигнутых договорённостей Центром по примирению начат вывод боевиков незаконных вооружённых формирований и членов их семей из зоны деэскалации «Хомс». Для этих целей с сегодняшнего дня открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населённого пункта Эр-Растан », — заявил он. Ранее стало известно, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии приступил к выводу боевиков из населённых пунктов в районе Мухайям-эль-Ярмук.