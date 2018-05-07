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Сирийская армия заявила о планах дробить котлы с террористами в Дамаске
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Сирийская армия заявила о планах дробить котлы с террористами в Дамаске 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Вывод боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» из южных кварталов Дамаска, включая Мухайям эль-Ярмук, завершается, сообщил источник.
Вывод боевиков проходит в рамках договоренностей, достигнутых российским Центром по примирению. Экстремисты оставляют свои боевые позиции и сдают оружие силам законного правительства Сирии, передает ТАСС.
Перед отправкой боевиков в провинцию Итлиб автобусы с ними досмотрели бойцы армии Сирии и военной полиции России. Часть территории южных кварталов Дамаска остается под контролем террористических группировок ИГ и «Джебхат Ан-Нусра» (запрещены в России — прим. ВЗГЛЯД).
«Еще вчера на месте штаба моей бригады находились позиции боевиков, за последние сутки мы продвинулись на 500 метров, с другой стороны наступает другая бригада нашей армии. Скоро мы встретимся, а значит разрежем территорию занимаемую боевиками ИГ на две части. А потом каждый котел будем дробить и уничтожать террористов», — заявил генерал сирийской армии Мэхсен Нафнуф.
По данным российского Минобороны, в настоящее время под контролем правительственных войск Сирии находится 65% района Мухайям эль-Ярмук.
Напомним, в конце апреля бойцы сирийской армии вместе с отрядами народного ополчения выбили террористов из квартала Эз-Зейн на южной окраине Дамаска, блокировав форпосты боевиков ИГ и «Джебхат ан-Нусры».
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