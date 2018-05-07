Сирийская армия заявила о планах дробить котлы с террористами в Дамаске

Вывод боевиков проходит в рамках договоренностей, достигнутых российским Центром по примирению. Экстремисты оставляют свои боевые позиции и сдают оружие силам законного правительства Сирии , передает ТАСС

Перед отправкой боевиков в провинцию Итлиб автобусы с ними досмотрели бойцы армии Сирии и военной полиции России . Часть территории южных кварталов Дамаска остается под контролем террористических группировок ИГ и « Джебхат Ан-Нусра » (запрещены в России — прим. ВЗГЛЯД).

«Еще вчера на месте штаба моей бригады находились позиции боевиков, за последние сутки мы продвинулись на 500 метров, с другой стороны наступает другая бригада нашей армии. Скоро мы встретимся, а значит разрежем территорию занимаемую боевиками ИГ на две части. А потом каждый котел будем дробить и уничтожать террористов», — заявил генерал сирийской армии Мэхсен Нафнуф.

По данным российского Минобороны, в настоящее время под контролем правительственных войск Сирии находится 65% района Мухайям эль-Ярмук.

Напомним, в конце апреля бойцы сирийской армии вместе с отрядами народного ополчения выбили террористов из квартала Эз-Зейн на южной окраине Дамаска, блокировав форпосты боевиков ИГ и «Джебхат ан-Нусры».