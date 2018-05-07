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Сирийская армия разрежет на две части подконтрольные ИГ* кварталы Дамаска
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Сирийская армия разрежет на две части подконтрольные ИГ* кварталы Дамаска 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
ДАМАСК, 7 мая — РИА Новости. Сирийская армия скоро разрежет на две части подконтрольные террористам "Исламского государства"* территории южных кварталов Дамаска, рассказал генерал сирийской армии Мэхсен Нафнуф.
"Еще вчера на месте штаба моей бригады находились позиции боевиков, за последние сутки мы продвинулись на 500 метров, с другой стороны наступает другая бригада нашей армии. Скоро мы встретимся, а значит разрежем территорию, занимаемую боевиками «Исламского государства»*, на две части. А потом каждый котел будем дробить и уничтожать террористов", — отметил генерал.
Вывод боевиков экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам" и членов их семей из южных кварталов Дамаска, в том числе и из Мухайям эль-Ярмук, завершается. Вывод боевиков проводится в рамках в рамках достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон. Экстремисты сдают оружие и свои боевые позиции в этой части города силам законного правительства Сирии.
Перед отправкой боевиков на север Сирии в провинцию Идлиб, автобусы с ними были досмотрены силами армии Сирии и военной полиции России.
Между тем часть территории южных кварталов Дамаска остаются под контролем террористических группировок «Исламское государство»* и "Джебхат ан-Нусра"*.
В настоящее время, по данным Минобороны России, 65% района Мухайям эль-Ярмук освобождено от террористов и находится под контролем правительственных войск Сирии.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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