Сирия: покидающие юг Дамаска боевики сдали властям более тысячи единиц оружия

Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Таким образом на юге Дамаска продолжается разоружение участников незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, как заявили в Центре, в Восточном Каламуне более пяти тысяч исламистов добровольно сложили оружие. Продолжается передача оружия и военной техники боевиков правительственным силам в зоне деэскалации «Хомс».

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