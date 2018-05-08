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Сирия: покидающие юг Дамаска боевики сдали властям более тысячи единиц оружия
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Сирия: покидающие юг Дамаска боевики сдали властям более тысячи единиц оружия 

Федеральное агентство новостей 8 мая 2018
Дамаск (Сирия), 08 мая. Покидающие Южный Дамаск боевики группировки «Джейш аль-Ислам» сдали правительственным силам более тысячи единиц стрелкового оружия.
Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Таким образом на юге Дамаска продолжается разоружение участников незаконных вооруженных формирований.
Кроме того, как заявили в Центре, в Восточном Каламуне более пяти тысяч исламистов добровольно сложили оружие. Продолжается передача оружия и военной техники боевиков правительственным силам в зоне деэскалации «Хомс».
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