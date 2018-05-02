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Найдена пропавшая в Таиланде жительница Владивостока
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Найдена пропавшая в Таиланде жительница Владивостока 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Vladnews.ru
Туристка из Приморья Римма Хаметова, пропавшая в Таиланде, нашлась. Об этом в социальной сети сообщили ее друзья.
"Римма сама вышла на связь с отцом и близкой подругой Светланой и сообщила о том, что она находится в городе Хургада (Египет), у нее все хорошо", — написала на своей страничке ее подруга Наталья Ломакина.
Она добавила, что не знает, по какой причине Римма исчезла и так долго не выходила на связь.
Напомним, 32-летняя жительница Владивостока поехала в Таиланд по турпутевке 30 января. Вернуться обратно должна была 10 февраля, но решила продолжить отдых, сняв квартиру в Паттайе. Хаметова была на связи с родными до 3 марта, а затем перестала отвечать на звонки. В полиции Таиланда друзьям дальневосточницы ответили, что та может находиться в Королевстве Бахрейн. Оказалось, что оттуда девушка отправилась в Египет.
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