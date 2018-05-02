Найдена пропавшая в Таиланде жительница Владивостока

Туристка из Приморья Римма Хаметова, пропавшая в Таиланде , нашлась. Об этом в социальной сети сообщили ее друзья.

"Римма сама вышла на связь с отцом и близкой подругой Светланой и сообщила о том, что она находится в городе Хургада ( Египет ), у нее все хорошо", — написала на своей страничке ее подруга Наталья Ломакина.

Она добавила, что не знает, по какой причине Римма исчезла и так долго не выходила на связь.