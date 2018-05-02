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СМИ: сирийские военнослужащие отразили вылазку террористов на юге Дамаска
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СМИ: сирийские военнослужащие отразили вылазку террористов на юге Дамаска 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 2 мая. Бойцы сирийской армии и палестинских отрядов ликвидировали в среду банду террористов, предпринявших опасную вылазку в районе Хаджр-эль-Асвад на юге Дамаска. Как сообщило агентство SANA, террористы использовали для внезапной атаки подземный туннель. Их нападение было отбито, несколько боевиков взяты в плен.
По информации SANA, на южные окраины столицы переброшены армейские подкрепления. Сирийские ВВС нанесли во второй половине дня точечные удары по огневым позициям боевиков, их подземным укрытиям и тыловым линиям. Противник понес потери.
Правительственные силы начали 20 апреля военную операцию против форпостов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Хаджр-эль-Асваде и лагере палестинских беженцев Ярмук. Командование ВС республики поставило перед войсками задачу положить конец присутствия банд террористов на юге Дамаска.
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