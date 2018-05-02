СМИ: сирийские военнослужащие отразили вылазку террористов на юге Дамаска

ТАСС , 2 мая. Бойцы сирийской армии и палестинских отрядов ликвидировали в среду банду террористов, предпринявших опасную вылазку в районе Хаджр-эль-Асвад на юге Дамаска . Как сообщило агентство SANA, террористы использовали для внезапной атаки подземный туннель. Их нападение было отбито, несколько боевиков взяты в плен.

По информации SANA, на южные окраины столицы переброшены армейские подкрепления. Сирийские ВВС нанесли во второй половине дня точечные удары по огневым позициям боевиков, их подземным укрытиям и тыловым линиям. Противник понес потери.