СБ ООН решительно осудил серию терактов в Афганистане

Члены Совбеза выразили глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана и пожелали пострадавшим скорейшего и полного выздоровления.

Члены Совета Безопасности подчеркнули, что необходимо привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, спонсоров подобных терактов и тех, кто их поддерживает. Все страны должны в соответствии с предусмотренными международным правом и резолюциями СБ обязательствами активно сотрудничать с афганским правительством, отмечается в заявлении.

Члены СБ ООН вновь подчеркнули, что терроризм во всех его формах представляет собой одну из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности, все страны должны всеми силами ему противодействовать.