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СБ ООН решительно осудил серию терактов в Афганистане
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СБ ООН решительно осудил серию терактов в Афганистане 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
ООН, 1 мая /Синьхуа/ — Совет Безопасности /СБ/ ООН во вторник в своем заявлении «в самых решительных выражениях» осудил серию терактов в Афганистане.
Члены Совбеза выразили глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана и пожелали пострадавшим скорейшего и полного выздоровления.
Члены Совета Безопасности подчеркнули, что необходимо привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, спонсоров подобных терактов и тех, кто их поддерживает. Все страны должны в соответствии с предусмотренными международным правом и резолюциями СБ обязательствами активно сотрудничать с афганским правительством, отмечается в заявлении.
Члены СБ ООН вновь подчеркнули, что терроризм во всех его формах представляет собой одну из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности, все страны должны всеми силами ему противодействовать.
Напомним, что в понедельник в столице Афганистана Кабуле и южной провинции Кандагар прогремело несколько взрывов. По данным Совбеза, по меньшей мере 41 человек погиб, 45 пострадали. —0—
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