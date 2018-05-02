В Средиземном море на лодке обнаружили тела девяти мигрантов

РИМ , 2 мая — РИА Новости Сергей Старцев . Тела девяти мигрантов, в том числе одного ребенка, которые погибли при попытке добраться через Средиземное море из Ливии в Европу, были обнаружены в лодке близ побережья к западу от Триполи, сообщил в среду журналистам представитель итальянского отделения Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

По его словам, очередная трагедия в Средиземном море произошла два дня назад. «Люди продолжают рисковать жизнью в надежде обрести в Европе лучшее будущее. Необходимо предпринять дополнительные усилия, чтобы сделать безопасным и регулируемым передвижение мигрантов в Средиземноморье», — указал он.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

На прошлой неделе IOM сообщила, что с начала 2018 года число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило почти 19 тысяч человек, при этом в Средиземном море погиб 571 беженец. За этот же период 2017 года к европейским берегам прибыли более 44 тысяч человек, погиб тогда 1091 мигрант.