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Атака боевиков ИГИЛ в Багдаде: семь человек погибли, девять ранены
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Атака боевиков ИГИЛ в Багдаде: семь человек погибли, девять ранены 

Вести.Ru 34 минуты назад
В пригороде Багдада не менее семи человек погибли и еще девять получили ранения во вторник, 1 мая, в результате атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России). Такие данные сообщает телеканал Al Arabiya.
Как уточняется, вооруженное нападение было совершено в Эт-Тармии (север Багдада). Несколько дней назад населенный пункт оказался под контролем экстремистов в результате столкновений с силовыми структурами, передает ТАСС.
В настоящее время информация о числе погибших предварительная. Как уточняет телеканал, ссылаясь на армейские источники, большое число мирных граждан стало жертвами атаки боевиков.
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