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СМИ: при атаке боевиков ИГ в пригороде Багдада погибли не менее семи человек
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СМИ: при атаке боевиков ИГ в пригороде Багдада погибли не менее семи человек 

ТАСС 54 минуты назад
КАИР, 1 мая. /ТАСС/. Не менее семи человек погибли, еще девять получили ранения во вторник в пригороде Багдада в результате атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его информации, вооруженное нападение совершено в Эт-Тармии на севере иракской столицы. Населенный пункт несколько дней назад оказался под контролем экстремистов в результате вооруженных столкновений с силовыми структурами.
На данный момент информация о числе погибших носит предварительный характер. Как уточняет канал со ссылкой на армейские источники, «жертвами атаки боевиков стало большое число мирных граждан».
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