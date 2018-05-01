СМИ: при атаке боевиков ИГ в пригороде Багдада погибли не менее семи человек

По его информации, вооруженное нападение совершено в Эт-Тармии на севере иракской столицы. Населенный пункт несколько дней назад оказался под контролем экстремистов в результате вооруженных столкновений с силовыми структурами.

На данный момент информация о числе погибших носит предварительный характер. Как уточняет канал со ссылкой на армейские источники, «жертвами атаки боевиков стало большое число мирных граждан».