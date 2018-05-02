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Кипр вернул Египту древние артефакты, похищенные 30 лет назад
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Кипр вернул Египту древние артефакты, похищенные 30 лет назад 

Вести.Ru 5 часов назад
Кипр вернул Египту 14 древних артефактов, которые были похищены из страны в 1980-е годы. Такую информацию сообщило египетское Министерство по делам древностей. По данным ведомства, экспонаты украли и незаконно вывезли из Египта на территорию Кипра. Позднее они были изъяты в Никосии кипрскими властями.
Среди памятников древности, вновь обретенных Египтом, — алебастровая ваза с именем Рамзеса II, а также фигурки ушебти. Их в Древнем Египте по традиции клали в могилу умершему. Считалось, что в загробной жизни ушебти выполняли за умершего различные работы. Также на родину вернулись амулеты с изображением богинь Сехмет, Исиды и покровительницы воинов и охотников Нейт.
Процесс передачи артефактов в Египет после 30-летнего отсутствия занял около года, передает ТАСС.
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